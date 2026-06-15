Жителей Коми наказали за нарушения при регистрации оружия

Росгвардия подвела итоги проверок владельцев оружия в Коми

За прошедшую неделю сотрудники Росгвардии в Коми выявили шесть нарушений законодательства в сфере оборота оружия и изъяли 31 единицу гражданского огнестрельного оружия.

Как сообщили в ведомстве, четыре человека были привлечены к административной ответственности за несвоевременную перерегистрацию разрешительных документов после смены места жительства. Еще один владелец оружия нарушил сроки продления разрешения.

Кроме того, сотрудники Росгвардии составили четыре административных протокола в отношении работников частных охранных организаций за ненадлежащее оказание охранных услуг.

За отчетный период подразделения лицензионно-разрешительной работы рассмотрели 259 заявлений от граждан и 26 заявлений от юридических лиц на предоставление государственных услуг.