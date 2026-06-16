Суд присудил 2,8 миллиона рублей семье погибшего при взрыве в центре МВД Коми

Семья погибшего полицейского отсудила 2,8 миллиона рублей моральной компенсации.

Родственники 19-летнего Никиты Юшкевича, погибшего при взрыве в Центре профессиональной подготовки МВД по Коми, выиграли судебный иск о компенсации морального вреда. Суд обязал ответчиков выплатить семье в общей сложности 2,8 миллиона рублей, сообщается на сайте судебного ведомства.

Мать погибшего, его отчим и младший брат обратились в суд с требованием выплатить каждому по 2 миллиона рублей. В своих показаниях родные рассказали, что Никита воспитывался в атмосфере любви и заботы, отчим был для него настоящим наставником, они часто проводили время вместе. Молодой человек очень радовался появлению младшего брата, помогал ухаживать за ним, и между мальчиками сложились теплые отношения. Младший очень гордился старшим братом, особенно когда тот в полицейской форме приходил в школу. В семье была традиция: мама и сын созванивались по два-три раза в день, когда Никита жил отдельно. Он всегда интересовался семейными делами, часто приезжал в гости, помогал по хозяйству, и все праздники они встречали вместе.

В суде также приняли во внимание, что после трагедии МВД по Республике Коми организовало сбор добровольных пожертвований. Часть собранных денег потратили на организацию похорон, перевозку тела из Нижнего Новгорода в Койгородский район (для этого выделяли служебный транспорт) и на оплату поминального обеда. Остаток средств передали семье. Кроме того, родные получили страховку по случаю смерти сотрудника полиции и единовременное пособие.

С учетом всех этих выплат суд принял решение удовлетворить иск, но снизил размер компенсации для отчима и брата. Матери погибшего присудили 2 миллиона рублей, отчиму – 200 тысяч рублей, а в пользу несовершеннолетнего брата взыскали 800 тысяч рублей.

Напомним, трагедия произошла 15 января в Центре профессиональной подготовки МВД по Коми на улице Менделеева в Эжвинском районе Сыктывкара. Во время планового занятия преподаватель Владимир Опарин привел в действие учебно-имитационную гранату, из-за чего загорелись легковоспламеняющиеся предметы в помещении. Из здания эвакуировали около 200 человек, пострадали 30 слушателей, трое из них впоследствии скончались. Следствие установило, что Опарин действовал с разрешения руководителя центра Антона Дашевского, который знал о ремонте в актовом зале и наличии там горючих материалов, но все равно разрешил провести занятие с гранатой. Дашевского отстранили от должности, задержали и заключили под стражу, позже его уволили. Против него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Опарина сначала поместили под домашний арест, а потом тоже взяли под стражу.

Ранее суды уже удовлетворили иски других семей погибших. Родные 19-летней Ирины Красильниковой получили компенсации: родителям присудили по 1,5 миллиона рублей, бабушке – 1 миллион, брату – 500 тысяч. Также Прилузский районный суд присудил матери погибшей Яны Пантелеевой 2 миллиона рублей, ее отцу – 1,8 миллиона, сестре – 500 тысяч и брату (который потерял сестру-двойняшку) – 600 тысяч рублей.