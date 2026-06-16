Кубанский пенсионер приехал в Коми и отдал мошенникам 5,2 млн рублей

Житель Кубани приехал в Коми и отдал курьеру мошенников 5,2 млн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Краснодарского края приехал в Коми и отдал курьеру мошенников 5,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе кубанского глава МВД.

71-летнему жителю Кореновска позвонил неизвестный и представился курьером. Собеседник убедил горожанина назвать код из смс. Далее пенсионер получил сообщения о взломе Госуслуг. Затем с ним связались другие неизвестные, представившиеся сотрудниками ФСБ и Центробанка. Новые собеседники убедили мужчину поехать в Воркуту. Там житель Кубани обналичил 5,2 млн рублей и отдал девушке-курьеру. Еще 1,8 млн он снял в Нижнем Новгороде. Деньги мужчина отдал уже в Москве.

«Он искренне верил, что участвует в операции по поимке преступников», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело.