Глава Ухты обратилась к жителям после перебоев с электричеством

Гроза оставила часть Ухты и пригородов без света

Глава Ухты Марина Метелева обратилась к жителям города и пригородных поселков с просьбой временно отключить неиспользуемые электроприборы. Такая мера необходима для снижения нагрузки на электросети после аварийных отключений, вызванных непогодой.

По словам руководителя муниципалитета, утром 16 июня из-за неблагоприятных погодных условий в ряде населенных пунктов и районов города наблюдались перебои с электроснабжением. В зону отключения попали деревни Изваиль и Лайково, а также отдельные территории Ухты.

В настоящее время подача электроэнергии восстановлена. Однако для предотвращения новых аварий и стабилизации работы сетей власти просят жителей отключить все лишние электроприборы.

Напомним, ранее МЧС по Коми предупредило о грозах с ливнями, местами градом и шквалистым ветром с порывами до 15–20 метров в секунду. Непогода затронула южные и центральные районы республики. По прогнозам синоптиков, сложные погодные условия сохранятся до вечера 16 июня. Исключением остаются Интинский и Воркутинский районы на северо-востоке региона.