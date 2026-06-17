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НовостиОбщество17 июня 2026 13:02

Прокуратура Коми выявила нарушения в деятельности частной охранной компании

Материалы направили в суд
Источник:kp.ru
Прокуратура Коми выявила нарушения в деятельности частной охранной компании

Прокуратура Коми выявила нарушения в деятельности частной охранной компании

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ухты зафиксировала нарушения в деятельности частной охранной организации. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Компания оказывает охранные услуги на объектах УГТУ. Прокуратура обнаружила нарушения трудового законодательства, которые ущемляли права работников. Организация не соблюдала лицензионные требования. Руководителю компании внесли представление об устранении нарушений.

Кроме того, нарушали закон и сотрудники. Троих охранников привлекли к административной ответственности за незаконную частную охранную деятельность. На юридическое лицо завели административное дело об осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии.

«Материалы направлены в Арбитражный суд Республики Коми для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.