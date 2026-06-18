В Коми зафиксировали завозной случай гепатита Е после поездки в Египет

Медики Коми напомнили об опасности гепатита Е для беременных

В Коми в 2026 году зарегистрировали один завозной случай гепатита Е. Об этом во время прямой линии в общественной приемной главы региона 16 июня сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Марина Петухова.

По ее словам, заболевание выявили весной у жителя республики, который вернулся из Египта. Пациент получил необходимую медицинскую помощь и прошел курс лечения.

Заместитель главного врача республиканской инфекционной больницы Татьяна Кениг отметила, что гепатит Е остается крайне редким заболеванием для Коми. По ее словам, инфекция характерна в основном для тропических стран, а в регионе подобные случаи практически не регистрируются.

Гепатит Е передается через загрязненные воду и продукты питания. Симптомы заболевания во многом схожи с проявлениями гепатита А: повышение температуры, снижение аппетита, тошнота, рвота, потемнение мочи, светлый стул и желтушность кожи и склер.

Особую опасность инфекция представляет для беременных женщин. Как пояснила Татьяна Кениг, в таких случаях заболевание может протекать в молниеносной форме и приводить к тяжелым последствиям.