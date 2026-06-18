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НовостиОбщество18 июня 2026 6:00

Рейс из Сыктывкара в Сочи задержали почти на сутки из-за ограничений в аэропорту

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Сочи
Источник:kp.ru
Причиной переноса стали меры по обеспечению безопасности полетов

Причиной переноса стали меры по обеспечению безопасности полетов

Рейс авиакомпании Ikar из Сыктывкара в Сочи, запланированный на 17 июня, перенесли почти на сутки. Информация об изменениях появилась на онлайн-табло аэропорта столицы Коми.

Изначально самолет должен был вылететь в 15:00, однако отправление перенесли на 18 июня. По актуальным данным, борт отправится в Сочи в 15:35.

Изменения затронули и обратный рейс. Самолет, который должен был прибыть в Сыктывкар 17 июня в 13:50, теперь ожидается только 18 июня в 14:25.

Как сообщили в Росавиации, в аэропорту Сочи 17 июня были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Мера связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов.