Рейс из Сыктывкара в Сочи задержали почти на сутки из-за ограничений в аэропорту

Причиной переноса стали меры по обеспечению безопасности полетов

Рейс авиакомпании Ikar из Сыктывкара в Сочи, запланированный на 17 июня, перенесли почти на сутки. Информация об изменениях появилась на онлайн-табло аэропорта столицы Коми.

Изначально самолет должен был вылететь в 15:00, однако отправление перенесли на 18 июня. По актуальным данным, борт отправится в Сочи в 15:35.

Изменения затронули и обратный рейс. Самолет, который должен был прибыть в Сыктывкар 17 июня в 13:50, теперь ожидается только 18 июня в 14:25.

Как сообщили в Росавиации, в аэропорту Сочи 17 июня были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Мера связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов.