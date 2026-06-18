Студент из Сыктывкара под предлогом криптовалюты обманул двух сокурсников

Ущерб двум потерпевшим превысил 300 тысяч рублей

В Сыктывкаре полиция расследует два эпизода мошенничества, фигурантом которых стал 20-летний местный житель. По данным МВД, молодой человек обманом завладел деньгами своих сокурсников.

С заявлением в полицию обратился 19-летний студент. Он рассказал, что знакомый по вузу попросил у него 119 тысяч рублей, объяснив это необходимостью вывести средства с личного криптовалютного кошелька. Деньги обещал вернуть в оговоренный срок, однако обязательства не выполнил.

В ходе проверки сотрудники уголовного розыска установили еще один аналогичный случай. Под тем же предлогом подозреваемый занял у другого сокурсника 206 тысяч рублей, пообещав выплатить процент от прибыли после вложения средств.

Как выяснили полицейские, ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за схожее преступление.

На допросе сыктывкарец признался, что полученные деньги потратил на развлечения. Общая сумма ущерба по двум эпизодам превысила 325 тысяч рублей.

Следственные органы возбудили в отношении подозреваемого уголовные дела по статье о мошенничестве.