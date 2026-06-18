В парке Кирова в Сыктывкаре установят новые аттракционы

Работы по развитию парка рассчитаны до 2030 года

В Сыктывкаре подписан контракт с инвестором на размещение новых аттракционов в парке имени Кирова. Об этом сообщил глава города Максим Мартышин.

Согласно проекту, до 2030 года на территории парка появятся семь объектов. В их числе — шесть механизированных аттракционов и кафе-павильон для посетителей.

Для юных гостей предусмотрены аттракционы с ограничением по росту до 160 сантиметров, а часть объектов будет доступна и взрослым. В перечень запланированных развлечений вошли цепочная карусель, маятниковый аттракцион «Лодка», детское колесо обозрения и другие конструкции.

Напомним, прежние аттракционы были демонтированы в феврале 2023 года. Тогда специалисты пришли к выводу, что оборудование морально и технически устарело и не подлежит дальнейшей эксплуатации.