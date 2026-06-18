На части АЗС в Коми ввели ограничения продажи бензина Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

На некоторых АЗС Коми ввели ограничения на продажу бензина для топливных баков.

Так, на заправках компании «ЛУКОЙЛ» лимитов на топливо на баки нет. Однако имеются ограничения на железные канистры. На АЗС «Движение Коми» лимитов для баков тоже нет. При этом в канистры можно заправить не больше 20 литров.

На АЗС также отменили систему постоплаты. Теперь сначала нужно пройти в кассу, оплатить нужное количество топливо, а затем вернуться к колонке и заправить машину.

С четверга, 18 июня, на АЗС Компании 2000 заправляют больше 20 литров в одну машину. При этом продажа в канистры полностью запрещена, передает «Комиинформ».