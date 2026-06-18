Стало известно, какой район Коми занимает лидирующие позиции по охвату населения диспансеризацией

Фото: Алексей ФОКИН.

В Коми подвели первые итоги профилактических медосмотров в 2026 году. С января по апрель первый этап диспансеризации и профосмотры прошли уже 148 тысяч взрослых. Интересно, что активнее всех в этом вопросе оказался Койгородский район — он уверенно занимает первую строчку по числу обследованных.

По информации Минздрава Коми, на втором месте расположился Вуктыл, а тройку лидеров замыкает Усть-Вымский район. Всего же в этом году планируют проверить около 480 тысяч человек, включая детей.

Что дают такие проверки? Цифры говорят сами за себя: у 45 человек впервые нашли онкологию, у 270 диагностировали сахарный диабет, у 1305 — болезни сердца и сосудов. Также выявлены проблемы с дыхательной системой (80 случаев) и пищеварением (166 случаев). Врачи подчёркивают: главный плюс диспансеризации в том, что она ловит серьёзные болячки до того, как они начнут беспокоить. А значит, и лечить их гораздо проще.

Кстати, осмотр помогает не только найти болезни, но и оценить образ жизни. Самые частые факторы риска у жителей Коми — это неправильное питание (в лидерах), малоподвижный образ жизни (второе место), а также повышенный холестерин, высокий сахар, лишний вес, ожирение и курение.

Напомним: записаться на бесплатное обследование можно в своей районной поликлинике. Это работает в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Для записи есть два простых способа: через «Госуслуги» или по телефону единого контакт-центра Минздрава Коми: 8-800-550-00-00.

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