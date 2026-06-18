В Сыктывкаре проводятся гидравлические испытания тепловых сетей

Скрин видео.

В Сыктывкаре продолжается подготовка к зиме. Максим Мартышин, глава столицы Коми, поделился в своих соцсетях новостями от «Комитеплоэнерго» — там стартовали ежегодные гидравлические испытания.

— Если по-простому, трубы сейчас испытывают серьезным напором — он вдвое выше обычного рабочего. Это делается для того, чтобы вовремя выявить все слабые звенья и незаметные повреждения, — говорит мэр.

По словам градоначальника, гораздо лучше найти дефект сейчас и спокойно починить, чем потом, когда ударят настоящие морозы, экстренно латать прорывы и оставлять людей без отопления. Так что процедура хоть и плановая, но важная — и проводится строго каждый год.

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