В Коми нашли пропавшую 75-летнюю женщину: она мертва

В Койгородском районе Коми нашли мертвой пропавшую 75-летнюю женщину Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Койгородском районе Коми нашли мертвой пропавшую женщину 1950 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, 75-летняя – жительница села Койгородок. Она пропала в понедельник, 15 июня. Отмечалось, что женщина нуждается в медицинской помощи. Кроме того, у нее была возможна потеря памяти. Жительница Коми была одета в серую куртку, черные штаны и фиолетовые резиновые сапоги.

Позднее стало известно, что женщину нашли. Уточняется, что она погибла. О причинах смерти жительницы Коми на данный момент нет. Официальных комментариев по поводу случившегося на данный момент нет.