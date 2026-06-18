В Коми иномарка сбила 10-летнего велосипедиста

В Коми водитель Changan сбил 10-летнего велосипедиста на пешеходном переходе Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 17 июня, в Печоре водитель Changan сбил велосипедиста 2015 года рождения на пешеходном переходе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла в 16.03. Молодой человек 2001 года рождения ехал за рулем иномарки по улице Гагарина в сторону Булгаковой. Напротив дома №49 по Гагарина иномарка сбила велосипедиста, который ехал по зебре.

В результате ДТП пострадавший получил ушиб левой голени. Госпитализация ребенку не потребовалась. Водитель Changan получил права в 2022 году.