Ревнивый сыктывкарец пытался зарезать своего гостя: его посадили на шесть лет

Ревнивый житель Сыктывкара чуть не зарезал гостя и получил шесть лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре 50-летнего местного жителя признали виновным в покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошел в январе на улице Комарова. У пьяного сыктывкарца возник конфликт с 28-летним гостем. Поводом для этого стала ревность. Житель столицы Коми схватил нож и ударил оппонента в область шеи.

«В ситуацию вмешалась находившаяся в комнате бывшая сожительница фигуранта», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что женщина отобрала у сыктывкарца нож. Было возбуждено уголовное дело. Суд признал горожанина виновным. Его приговорили к шести годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.