В Коми Chevrolet опрокинулся в кювет: пострадал один человек

Фото: Госавтоинспекция Коми

В четверг, 18 июня, под Воркутой Chevrolet опрокинулся в кювет, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла в 11.10. Мужчина 1975 года рождения ехал за рулем Chevrolet по кольцевой автодороге со стороны Воргашора в сторону Воркуты. На 43-м километре водитель не справился с управлением. Из-за этого легковушка съехала с дороги и опрокинулась.

В результате ДТП пострадал один человек. Водитель получил черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, закрытый перелом грудных позвонков и ссадины лица. Пострадавшего увезли в больницу. Он получил права в 1993 году.