В Коми столкнулись два велосипеда: пострадала девочка

Фото: Госавтоинспекция Коми

В четверг, 18 июня, в Воркуте столкнулись два велосипеда, пострадала девочка 2015 года рождения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла 16.40 на улице Комарова. Мальчик 2013 года рождения ехал на электровелосипеде по двору дома №2а. Ребенок врезался в другой велосипед. На нем ехала девочка 2015 года рождения.

В результате ДТП пострадал ребенок. У девочки диагностировали закрытый перелом руки. Пострадавшего увезли в больницу. На владельца электровелосипеда завели административное дело.