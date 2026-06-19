Сыктывкарец воровал товары интернет-магазина: его будут судить

Воровавший товары интернет-магазина житель Сыктывкара пойдет под суд Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкара 20-летнего местного жителя обвиняют в краже товаров интернет-магазина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В марте 2026 года молодой человек устроился работать водителем по доставке товаров с сортировочного склада до пунктов выдачи. Он оценил принцип учета и доставки товара, после чего решил красть по одной коробке с товарами из каждой доставки. Однако о содержимом молодой человек не знал.

«Так, среди похищенного оказались женское белье, косметика, игрушки, семена растений и продукты питания», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что часть товаров сыктывкарец оставлял себе или дарил родственникам и знакомым, а остальное выбросил. Сумма ущерба составила почти 80 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Житель столицы Коми признал свою вину. Он возместил ущерб. Уголовное дело направили в суд.