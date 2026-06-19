В Коми выпускница медвуза заплатила 141 тысячу рублей за нарушение договора Фото: Диля Ахмадишина. Перейти в Фотобанк КП

В Коми выпускница медицинского вуза заплатила более 141 тысячи рублей за нарушение условий договора о целевом обучении. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФССП.

Будущий терапевт заключила договор о целевом обучении с Минздравом Кировской области, Кирово-Чепецкой ЦРБ, медуниверситетом. Она должна была пять лет отработать в центральной районной больнице. Однако жительница Коми туда не устроилась. Поэтому больница обратилась в суд для взыскания штрафа.

Молодой специалист согласилась, но просила снизить размер неустойки. Дело в том, что девушка устроилась на работу в медучреждение в Коми и сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. Ее оштрафовали на 141 340 рублей. Медик заплатила эту сумму.