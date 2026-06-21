В Коми руководитель колледжа расписался за фиктивной членов комиссии

В Инте осудили руководителя филиала колледжа за подделку документов на экзамене

Руководитель Интинского филиала Воркутинского арктического горно-политехнического колледжа признан виновным в служебном подлоге. Об этом сообщили в пресс-службе судов Республики Коми.

Суд установил, что в период проведения демонстрационного выпускного экзамена руководитель внес в официальные документы заведомо ложные сведения. По данным следствия, при отсутствии необходимых экспертов и ненадлежащей организации экзамена он самостоятельно указал в протоколах фамилии и инициалы членов экспертной группы, а также поставил подписи от их имени, скрыв факт их отсутствия на экзамене.

Подсудимый вину не признал. При назначении наказания суд учел, что преступление относится к категории небольшой тяжести, а также состояние здоровья обвиняемого.

Приговором Интинского городского суда ему назначен штраф в размере 120 тысяч рублей. Кроме того, в течение двух лет он не сможет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в сфере образования.