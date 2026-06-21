Рынок труда Коми стареет: доля работников старше 40 лет превысила 57%

Эксперты связывают тенденцию с демографическим спадом 1990-х годов

В Коми продолжает сокращаться число работников моложе 40 лет. По данным аналитиков FinExpertiza, подготовленным на основе статистики Росстата, в 2025 году численность занятых жителей региона этой возрастной категории уменьшилась на 3144 человека, или на 2,1%, и составила 148,2 тысячи человек.

Снижение числа молодых работников наблюдается по всей стране. В России за год количество занятых граждан младше 40 лет сократилось на 2,4% — до 31,3 млн человек. Наиболее заметное падение зафиксировано среди работников в возрасте 30–34 лет, которые традиционно считаются одной из самых экономически активных групп населения.

Одновременно растет число сотрудников старших возрастов. В целом по стране численность работников старше 40 лет увеличилась на 2,5% и достигла 43,2 млн человек. Их доля в общей структуре занятости выросла с 56,8% до 58%.

В Коми тенденция также заметна. По данным Комистата, в конце прошлого года в республике насчитывалось 347,5 тысячи занятых жителей. Из них около 57,3% составляли работники старше 40 лет.

Как отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова, за последние восемь лет средний возраст российских работников вырос с 40,9 до 42,7 года. Эксперты связывают это с тем, что на рынок труда выходят малочисленные поколения 1990-х годов рождения, тогда как основу занятости по-прежнему составляют более многочисленные поколения 1970–1980-х годов.