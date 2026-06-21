Почти половина снятых с жителей Коми клещей оказалась заражена боррелиозом

Каждый второй исследованный клещ в Коми оказался переносчиком боррелиоза

С начала сезона за медицинской помощью после укусов клещей обратились жители Коми разных возрастов. Из числа пострадавших 749 человек были привиты против клещевого вирусного энцефалита.

Для экстренной профилактики по рекомендации врачей противоклещевой иммуноглобулин получили 185 детей и 168 взрослых. Еще 688 обратившимся был назначен препарат йодантипирин.

Чаще всего клещи присасывались на придомовых территориях — на такие случаи пришлось 37,2% обращений. Еще 34,2% укусов произошли во время посещения лесов, а также на охоте и рыбалке. На дачных участках произошло 25,9% случаев присасывания клещей. В местах массового отдыха и пребывания людей зарегистрировано 1,2% подобных инцидентов.

Лабораторные исследования показали, что 8% клещей, снятых с людей, являлись переносчиками возбудителей клещевого вирусного энцефалита. При этом в 48,4% исследованных образцов были обнаружены возбудители клещевого боррелиоза.