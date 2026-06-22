В Коми больше недели искали 50-летнего мужчину: он мертв

В Коми нашли мертвым пропавшего 50-летнего мужчину Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ухте завершились поиски пропавшего 50-летнего мужчины, он мертв. Об этом сообщили в Национальном центре помощи пропавшим.

Мужчина жил в интернате в Шудаяг. 13 июня он ушел из другого медучреждения и пропал. С тех пор местонахождение жителя Коми оставалось неизвестным. Ухтинец нуждался в медицинской помощи.

Позднее стало известно, что горожанина нашли мертвым. Тело обнаружили днем в воскресенье, 21 июня. Официальных комментариев по поводу случившегося на данный момент нет.