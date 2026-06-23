После ДТП выпил до приезда ГАИ: суд наказал водителя из Усинска

Алкоголь после ДТП обернулся для жителя Усинска штрафом и лишением прав

Мировой судья Девонского судебного участка Усинска признал местного жителя виновным в употреблении алкоголя после дорожно-транспортного происшествия до проведения освидетельствования на состояние опьянения.

Как установил суд, днем 12 февраля 2026 года водитель, управляя автомобилем на улице Строителей, допустил столкновение с другим транспортным средством. В результате аварии автомобили получили механические повреждения.

Спустя около 40 минут после ДТП мужчина употребил алкоголь, несмотря на прямой запрет Правил дорожного движения делать это до прохождения освидетельствования или получения разрешения от уполномоченного должностного лица.

Нарушение подтвердили материалы дела, в том числе протоколы сотрудников ГАИ, акт освидетельствования, видеозапись и рапорт инспектора. Сам водитель не отрицал ни факт аварии, ни употребление спиртного после нее.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на один год и шесть месяцев.