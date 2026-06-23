В Коми открыто более 1800 вакансий для выпускников без опыта работы

В Коми для выпускников вузов и колледжей без опыта работы доступно более 1800 вакансий. Предложения размещены на портале «Работа России».

Около 100 вакансий предусматривают неполную занятость, что позволяет молодым специалистам совмещать работу с дальнейшим обучением.

Наибольшее количество предложений сосредоточено в сферах образования, здравоохранения, информационных технологий и промышленности. Именно эти отрасли сегодня наиболее активно привлекают начинающих специалистов.

По данным Кадрового центра «Работа России» Коми, с начала 2026 года при его содействии трудоустроились 329 молодых жителей региона. Это на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Более половины нашедших работу — выпускники колледжей и вузов. Кроме того, за год на 7% увеличилась доля трудоустроенных молодых специалистов с профессиональным образованием, что свидетельствует о высоком спросе на кадры со стороны работодателей.