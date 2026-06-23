В Коми женщина зарезала 34-летнего сожителя: ее будут судить

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП
В Усинске 49-летнюю местную жительницу обвиняют в убийстве 34-летнего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Трагедия произошла в апреле. Пьяные мужчина и женщина находились в квартире на улице Мира. В какой-то момент между ними возник конфликт на почве личной неприязни. Фигурантка схватила нож и ударила оппонента в область груди. Пострадавшего увезли в больницу. Через непродолжительное время пациент скончался.
«Сожители вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртным», – рассказали в СК.
В ведомстве добавили, что уголовное дело направили в суд.