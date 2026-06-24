В Сыктывкаре возбудили дело после издевательств подростков над пенсионеркой

Следствие устанавливает роль каждого участника произошедшего

В Сыктывкаре возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий подростков в отношении пожилой местной жительницы.

Как сообщили в СК Коми, основанием для процессуальной проверки стала опубликованная в интернете видеозапись, на которой запечатлен инцидент с участием несовершеннолетних и 77-летней женщины. По итогам проверки следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц.

Сотрудники полиции уже установили личности всех участников произошедшего. Ими оказались подростки 2009 и 2012 годов рождения. Также установлена личность потерпевшей — 77-летней жительницы Сыктывкара.

В рамках расследования следователи намерены дать правовую оценку действиям каждого из участников инцидента. В отношении несовершеннолетних, которые не достигли возраста уголовной ответственности, будут приняты меры профилактического и воспитательного характера.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле следственных органов.