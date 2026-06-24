Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июня 2026 6:00

В Сыктывкаре водитель получил шесть суток ареста за неоплаченные штрафы

Мужчина накопил 23 исполнительных производства за уклонение от исполнения административных наказаний
Источник:kp.ru
После совместного рейда ГИБДД и судебных приставов нарушитель оказался в спецприемнике

После совместного рейда ГИБДД и судебных приставов нарушитель оказался в спецприемнике

В Сыктывкаре совместный рейд автоинспекторов и судебных приставов завершился задержанием водителя, который систематически уклонялся от уплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения. Как сообщили в службе судебных приставов, в отношении мужчины 1986 года рождения было возбуждено 23 исполнительных производства.

Во время оперативно-профилактического мероприятия «Штраф» сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Mazda, за рулем которого находился должник. В сопровождении экипажа ДПС мужчину доставили в отделение судебных приставов Сыктывкара для дальнейшего разбирательства.

После оформления документов нарушителя направили в спецприемник, где он ожидал решения суда. На следующий день суд рассмотрел около двух десятков административных протоколов, составленных приставами, и назначил водителю наказание в виде шести суток административного ареста.

При этом арест не освобождает мужчину от обязанности оплатить накопленные штрафы. С учетом исполнительского сбора общая сумма задолженности превышает 77 тысяч рублей.