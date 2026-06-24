Полученный при увольнении «золотой парашют» обернулся иском для сыктывкарки

Дополнительное соглашение к трудовому договору было подписано в последний рабочий день директора

В Сыктывкаре бывшая сотрудница спортивного учреждения вернула в бюджет более полумиллиона рублей, незаконно полученных при увольнении. Этого удалось добиться после вмешательства прокуратуры и судебного разбирательства.

Проверка надзорного ведомства показала, что ведущий бухгалтер учреждения, зная о том, что директор работает на своей должности последний день, предложила ему подписать дополнительное соглашение к трудовому договору. Документ предусматривал выплату выходного пособия в размере шести среднемесячных заработков, хотя такие выплаты не были предусмотрены ни законодательством, ни внутренними документами организации.

В тот же день директор подписал соглашение, после чего бухгалтер уволилась и получила из бюджета выходное пособие в размере 582 тысяч рублей.

Прокуратура пришла к выводу, что выплата была произведена незаконно, и обратилась в суд с требованием признать соответствующие пункты соглашения недействительными, а также взыскать с бывшей сотрудницы полученные деньги.

Суд поддержал позицию надзорного ведомства и удовлетворил исковые требования. Исполнение решения находилось на контроле прокуратуры.

В настоящее время женщина полностью вернула в бюджет незаконно полученные средства.