Девять лет строгого режима: в Коми осудили мужчину за убийство 48-летней женщины

Суд признал 61-летнего жителя Усть-Вымского района виновным в убийстве и назначил наказание в виде лишения свободы

В Усть-Вымском районе вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в убийстве своей сожительницы. Суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщили в Следственном управлении СК России по Коми, на скамье подсудимых оказался 61-летний житель района. Его признали виновным в умышленном причинении смерти другому человеку.

Следствием и судом установлено, что трагедия произошла в квартире дома на улице Свердлова в поселке Жешарт. Во время совместного распития спиртных напитков между мужчиной и его 48-летней сожительницей возник конфликт на почве личной неприязни.

В ходе ссоры фигурант нанес женщине многочисленные удары по телу, голове и шее, в том числе с использованием молотка и ножа. От полученного колото-резаного ранения шеи и вызванной им массивной кровопотери потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Собранные следователями доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора. Осужденный проведет девять лет в исправительной колонии строгого режима.