В Коми уже 25 стобалльников по ЕГЭ

В Коми стали известны результаты ЕГЭ по физике, обществознанию и другим предметам. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Министерство образования и науки Коми опубликовало имена выпускников, которые получили максимальные 100 баллов на ЕГЭ. На сегодняшний день в республике насчитывается 25 стобалльников, но окончательные цифры еще не подведены, так как неизвестны результаты по биологии, информатике и иностранным языкам.

По физике высший балл получили восемь человек: Владимир Пискунов из Гимназии имени А.С. Пушкина в Сыктывкаре, Андрей Мурашов из Лицея №1 Инты, Елизавета Петрова из Ухтинского технического лицея имени Г.В. Рассохина, Дмитрий Сидоров из школы села Визинга, Тимофей Микушев, Эгонс Бизайнис и Семён Чеменко – все трое из Физико-математического лицея-интерната Сыктывкара, а также Георгий Зезегов из Лицея для одаренных детей (Сыктывкар). Единственная стобалльница по обществознанию – Кристина Куклина из Лицея №1 Ухты.

Ранее максимальный результат по истории показала Екатерина Квашнина – выпускница печорской школы №2 имени А.А. Стенина.

По литературе сто баллов набрали сразу четыре девушки: Мария Белитская из школы №7 Сыктывкара, Любовь Конакова из школы №12 имени Олега Кошевого, Ангелина Кучерявых из Лицея народной дипломатии и Мирослава Викторова из школы №16 Ухты.

Семь стобалльных результатов по химии: Ника Панюкова из Женской гимназии Сыктывкара, Арина Бикчурина из Гимназии при Главе в Сосногорске, Ольга Беззубенко из Ухтинского технического лицея и четверо учащихся Физико-математического лицея-интерната Сыктывкара – Арина Ананьева, Сергей Ануфриев, Алексей Прокушев и Анастасия Проскурова.

По русскому языку сто баллов получили три выпускницы: Юлия Галингер из Технологического лицея Сыктывкара, Виктория Скопинова из Лицея №1 Ухты и Анастасия Попова из школы №1 Вуктыла. Еще один стобалльник – Тимофей Юркин из Коми республиканского лицея при СыктГУ – отличился на профильной математике.