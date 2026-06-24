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НовостиПроисшествия24 июня 2026 8:06

В Сыктывкаре гендиректор ООО скрыла от налоговой 8,9 млн рублей: на нее завели дело

В Сыктывкаре гендиректор компании скрыла от налоговой более 8,9 млн рублей
Источник:kp.ru
В Сыктывкаре гендиректор компании скрыла от налоговой более 8,9 млн рублей

В Сыктывкаре гендиректор компании скрыла от налоговой более 8,9 млн рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре генерального директора общества с ограниченной ответственностью подозревают в сокрытии денег, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Компания задолжала по налогам более 17 млн рублей. Гендиректор скрыла от налоговой более 8,9 млн рублей. За счет этих денег должно быть произведено взыскание недоимки. Возбуждено уголовное дело.

«Осуществляется закрепление доказательственной базы», – говорится в сообщении.