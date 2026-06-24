В Коми двое 16-летних подростков пытались продать 50 граммов наркотиков: их задержали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Печоре двух 16-летних жителей местных жителей подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
В июне подростки незаконно приобрели более 50 граммов наркотиков. Эти вещества юные жители Коми собирались расфасовать и продать. Однако сделать этого сообщникам не удалось. Жителей Печоры задержали полицейские. У горожан изъяли наркотики.
Возбуждено уголовное дело.
«В отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения», – говорится в сообщении.