В Коми мужчина бросил в голову матери бутылку: ему вынесли приговор

Житель Коми бросил в голову матери стеклянную бутылку и получил 180 часов работ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Прилузском районе Коми 47-летнего жителя деревни Калининская признали виновным в причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел в марте. Мужчина вернулся с работы. Его 75-летняя мать пила водку на кухню. Житель Коми стал высказывать 75-летней женщине претензии. Дело в том, что она не раз обещала бросить пить. Мужчина схватила пустую бутылку емкостью 0,25 литра и бросил в голову матери. Пострадавшая получила рану в области виска.

«С учетом заключения эксперта вред здоровью потерпевшей определен как легкий», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным. Ему назначили 180 часов обязательных работ.

«Приговор не вступил в законную силу», – говорится в сообщении.