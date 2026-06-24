Дроппер вернет жителю Коми украденный мошенниками 1 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дроппер из Кабардино-Балкарии вернет жителю Усинска более 1 млн рублей, эти деньги были украдены мошенниками. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В марте 2025 года пенсионер перевел мошенникам 870 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что деньги поступили на счет жителя Кабардино-Балкарии. Прокуратура направила иск в суд. С дроппера взыскали незаконное обогащение и проценты за пользование чужими деньгами. Он должен заплатить более 1 млн рублей.