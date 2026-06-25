В Сыктывкаре арестовали подростка, обвиняемого в нападении на пенсионерку

Участников резонансного инцидента установили после появления видео в интернете

Сыктывкарский городской суд избрал меру пресечения одному из подростков, обвиняемых в хулиганстве в отношении пожилой жительницы столицы Коми.

По данным следствия, вечером 30 мая возле дома №25 по улице Малышева группа несовершеннолетних, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала на женщину 1948 года рождения. Подростки ударили ее по ногам, из-за чего она упала на землю и испытала физическую боль. После этого в адрес пенсионерки прозвучали угрозы применения насилия.

Как установили правоохранители, инициатором нападения стал подросток 2009 года рождения. По версии следствия, именно он снимал происходящее на мобильный телефон.

О происшествии стало известно после публикации видеозаписи в интернете. 23 июня инспекторы по делам несовершеннолетних оперативно установили личности всех участников инцидента и задержали их.

В тот же день следственные органы СК России по Коми возбудили уголовное дело.