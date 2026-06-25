Два подростка из Коми отправятся в колонию за драку и нападение на полицейского

Осужденные за хулиганство и нападение на полицейского проведут по два года в местах лишения свободы

Верховный суд Коми оставил без изменений приговор двум несовершеннолетним жителям Воркуты, осужденным за хулиганство и применение насилия в отношении сотрудника полиции.

Как установил суд, вечером 15 ноября 2025 года подростки в возрасте 17 и 15 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили конфликт в пункте выдачи заказов торгового центра «Норильск». Используя малозначительный повод, они применили насилие к трем сотрудникам ПВЗ.

После поступившего сообщения на место прибыли полицейские. Во время проверки старший из подростков вместе с другими несовершеннолетними нанес сотруднику полиции удары по голове, рукам и туловищу. Правоохранитель получил телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью.

Оба фигуранта признали вину, извинились перед потерпевшими и заявили о раскаянии.

Суд первой инстанции назначил 17-летнему подростку два года лишения свободы со штрафом 24 тысячи рублей. Наказание он будет отбывать в воспитательной колонии, а после достижения совершеннолетия — в исправительной колонии общего режима.

15-летний осужденный получил два года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Защита просила смягчить наказание, а младший осужденный и его представители настаивали на условном сроке. Однако Верховный суд Коми не нашел оснований для изменения приговора и оставил его в силе.