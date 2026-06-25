В Сыктывкаре появятся зоны без электросамокатов

Сроки принятия решения в администрации Сыктывкара пока не называют

В Сыктывкаре планируют ввести зоны полного запрета для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Вопрос обсудили на совещании в городской администрации с участием представителей Госавтоинспекции. Стороны проработали предварительный перечень мест, где использование СИМ могут запретить ради безопасности пешеходов.

В мэрии уточнили, что окончательное решение пока не принято. Сейчас продолжается сбор предложений от всех заинтересованных сторон по территориям, которые могут попасть под ограничения.

После завершения обсуждения будет сформирован окончательный список зон и подготовлено соответствующее постановление администрации. Именно этот документ определит участки города, где передвижение на электросамокатах и других СИМ окажется полностью запрещено.

Сроки принятия решения в администрации Сыктывкара пока не называют.