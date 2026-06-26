В Коми объявили сбор средств на поиски утонувшей Софии Лапшиной

Поиски Софии Лапшиной продолжаются.

В Сысольском районе Коми объявили сбор средств для продолжения поисков 18-летней Софии Лапшиной, которая пропала на реке 14 июня.

Администрация района сообщила, что в последние дни к поискам подключилось много волонтеров на лодках из Сысольского района, Сыктывкара, пригорода и других муниципалитетов. Большая часть средств уходит на бензин и масла для объезда Вычегды и ее притоков, а также на расходные материалы для изготовления крюков и другого снаряжения. Волонтеры просят помочь деньгами, чтобы поиски не прекращались. Контакты для перевода опубликованы в официальном сообщении.

Желающие присоединиться к поискам могут ежедневно приходить в 10 утра на бывшую нефтебазу в Сыктывкаре (проезд от дома №110 по улице Тентюковской к переезду на Трехозерку). Также волонтерам нужны лодки, бинокли, эхолоты, крюки-кошки, квадрокоптеры, подводные камеры и другое оборудование для обследования дна и рельефа реки. Добровольцы требуются и для обхода берегов. Координатор – Юлия Чередова, телефон 89505656459.

Напомним, София Лапшина, только что окончившая первый курс университета, пропала утром 14 июня. В тот день свидетель-рыбак видел издалека чью-то голову в воде, а затем попытался вытащить Соню из воды, но не смог. С тех пор поиски девушки не прекращаются.