В Коми начальник депо попался на двух взятках: его арестовали

В Усть-Вымском районе Коми начальника депо обвиняют в получении двух взяток Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Усть-Вымском районе Коми начальника депо обвиняют в получении двух взяток, превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В 2024 году фигурант помог одному из своих подчиненных восстановиться в должности. Работник долгое время находился на больничном. При этом не проходил теоретических испытаний. Аттестационной комиссии по проверке знаний также не было. За это начальник депо получил в качестве взятки 100 тысяч рублей.

«От другого работника злоумышленник получил в качестве незаконного денежного вознаграждения 50 тысяч рублей за оказание содействия в переводе на новое место работы», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что фигуранта заключили под стражу.