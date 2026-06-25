Пьяный житель Коми оскорбил свою бывшую: он должен заплатить 4 тысячи рублей

Жителя Коми оштрафовали на 4 тысячи рублей за оскорбление бывшей Фото: Алексей ФОКИН.

В Ухте привлекли к административной ответственности жителя поселка Дальнего, оскорбившего в Международный женский день бывшую сожительницу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Пьяный ухтинец решил навестить бывшую сожительницу. Однако женщина не пустила на порог нетрезвого гостя. Тогда житель Коми стал оскорблять хозяйку. Женщина обратилась в прокуратуру. На нарушителя завели административное дело. Его оштрафовали на 4 тысячи рублей.

«Постановление вступило в законную силу», – говорится в сообщении.