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НовостиПроисшествия26 июня 2026 5:00

Дело о нападении на пенсионерку в Сыктывкаре дошло до Бастрыкина

После нападения на пожилую женщину в Сыктывкаре Бастрыкин потребовал доклад
Источник:kp.ru
Резонансное уголовное дело находится на личном контроле председателя Следственного комитета России.

Резонансное уголовное дело находится на личном контроле председателя Следственного комитета России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о нападении подростков на пожилую жительницу Сыктывкара.

История получила широкий общественный резонанс после публикации видеозаписи в интернете. Теперь руководитель СК РФ поручил представить подробный доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего. После завершения следственных действий итоговый отчет также направят в центральный аппарат ведомства.

Напомним, нападение произошло в микрорайоне Орбита. По версии следствия, группа подростков напала на пожилую женщину, повалила ее на землю и угрожала дальнейшим насилием. В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц.

В настоящее время одному из участников нападения избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.