Дело о нападении на пенсионерку в Сыктывкаре дошло до Бастрыкина

Резонансное уголовное дело находится на личном контроле председателя Следственного комитета России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о нападении подростков на пожилую жительницу Сыктывкара.

История получила широкий общественный резонанс после публикации видеозаписи в интернете. Теперь руководитель СК РФ поручил представить подробный доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего. После завершения следственных действий итоговый отчет также направят в центральный аппарат ведомства.

Напомним, нападение произошло в микрорайоне Орбита. По версии следствия, группа подростков напала на пожилую женщину, повалила ее на землю и угрожала дальнейшим насилием. В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц.

В настоящее время одному из участников нападения избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.