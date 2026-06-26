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НовостиОбщество26 июня 2026 6:00

В Коми суд отменил решение о закрытии дошкольных групп в школе

Прокуратура выявила нарушения при принятии решения и обратилась с иском
Источник:kp.ru
Прокуратура через суд защитила дошкольные группы в школе Емвы

Прокуратура через суд защитила дошкольные группы в школе Емвы

Прокуратура Княжпогостского района через суд добилась признания незаконным решения о закрытии дошкольных групп при средней школе имени А. Ларионова в Емве.

Проверка надзорного ведомства показала, что решение о прекращении работы дошкольных групп было принято с нарушением установленной законодательством процедуры. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о признании его незаконным.

Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил заявленные требования.

После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение, чтобы обеспечить сохранение дошкольных групп.