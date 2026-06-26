В Коми суд отменил решение о закрытии дошкольных групп в школе

Прокуратура Княжпогостского района через суд добилась признания незаконным решения о закрытии дошкольных групп при средней школе имени А. Ларионова в Емве.
Проверка надзорного ведомства показала, что решение о прекращении работы дошкольных групп было принято с нарушением установленной законодательством процедуры. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о признании его незаконным.
Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил заявленные требования.
После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение, чтобы обеспечить сохранение дошкольных групп.