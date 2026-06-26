Борщевик, люпин и американский клен: в Коми утвердят список опасных растений

В Коми могут обязать уничтожать опасные растения на земельных участках

В Коми подготовили проект постановления, которым утверждаются перечни инвазивных растений, подлежащих выявлению, сдерживанию распространения и уничтожению. Документ разработан в связи с вступлением в силу федерального законодательства с 1 марта 2026 года.

В первый список вошли виды, представляющие угрозу для экосистем, но не относящиеся к карантинным объектам. Это борщевик Сосновского, борщевик Мантегацци, американский клен (клен ясенелистный), эхиноцистис шиповатый и ячмень гривастый.

Для особо охраняемых природных территорий предусмотрен отдельный перечень. Помимо двух видов борщевика и американского клена, в него включены люпин многолистный, рогоз широколистный и элодея канадская.

Как поясняют специалисты Института биологии Коми научного центра УрО РАН, эти растения активно вытесняют местные виды, нарушают природные экосистемы, а некоторые из них, например борщевики, опасны и для человека, поскольку вызывают сильные ожоги кожи.

После вступления постановления в силу муниципалитеты и правообладатели земельных участков будут обязаны выявлять и уничтожать опасные растения. По предварительным оценкам, только муниципалитетам на эти цели может потребоваться около 52,8 млн рублей в 2027 году.

Постановление вступит в силу после официального опубликования.