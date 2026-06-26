«Комиавиатранс» выставят на приватизацию в 2026 году

«Комиавиатранс» впервые включили в план приватизации государственного имущества

Правительство Коми включило АО «Комиавиатранс» в прогнозный план приватизации государственного имущества на 2026 год.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства региона Дмитрий Братыненко. Документ дополнен новым разделом, посвященным акциям акционерных обществ, которые планируется приватизировать.

На сегодняшний день в перечне значится только одно предприятие — «Комиавиатранс». Согласно документу, республика намерена приватизировать 100% акций компании. Уставный капитал общества составляет более 1,089 млрд рублей и разделен на 1 089 567 акций номинальной стоимостью 1 тысяча рублей каждая. Сейчас все акции находятся в собственности Коми в лице Министерства имущественных и земельных отношений.

Приватизацию авиакомпании планируется провести в четвертом квартале 2026 года.