В Коми столкнулись Haval и грузовик Sitrak с прицепом: погибла женщина

Фото: Госавтоинспекция Коми

В четверг, 25 июня, в Сысольском районе столкнулись Haval и Sitrak с прицепом, в результате чего погибла женщина 1960 года рождения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Трагедия произошла в 9.32. Мужчина 1960 года рождения ехал рулем Haval по второстепенной дороге Сыктывкар – Кудымкар из Койгородка в сторону Визинги. На 709-м километре он выехал на федеральную трассу «Вятка». При этом водитель не уступил дорогу грузовику. Предположительно, на перекрестке не работал светофор. В итоге Haval и Sitrak столкнулись.

В результате ДТП погибла женщина 1960 года рождения. Она находилась в салоне легковушки. Возбуждено уголовное дело.