Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 июня 2026 6:32

В Коми столкнулись Haval и грузовик Sitrak с прицепом: погибла женщина

Пассажирка Haval погибла в результате ДТП с грузовиком в Сысольском районе Коми
Источник:kp.ru
Фото: Госавтоинспекция Коми

Фото: Госавтоинспекция Коми

В четверг, 25 июня, в Сысольском районе столкнулись Haval и Sitrak с прицепом, в результате чего погибла женщина 1960 года рождения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Трагедия произошла в 9.32. Мужчина 1960 года рождения ехал рулем Haval по второстепенной дороге Сыктывкар – Кудымкар из Койгородка в сторону Визинги. На 709-м километре он выехал на федеральную трассу «Вятка». При этом водитель не уступил дорогу грузовику. Предположительно, на перекрестке не работал светофор. В итоге Haval и Sitrak столкнулись.

В результате ДТП погибла женщина 1960 года рождения. Она находилась в салоне легковушки. Возбуждено уголовное дело.