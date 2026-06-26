В Сыктывкаре суд обязал выплатить 250 тысяч рублей участнику СВО

Отказ в выплате из-за места заключения контракта признан незаконным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Сыктывкара провела проверку по обращению участника специальной военной операции, который пожаловался на нарушение прав на меры соцзащиты. Мужчина получил ранение во время боевых действий, поэтому ему полагалась единовременная выплата в 250 тысяч рублей, но в предоставлении денег отказали, так как формально контракт был заключен в пункте отбора в Черкесске, а не в Коми.

Прокуратура подала иск в суд и добилась признания права бойца на выплату. Суд удовлетворил требования, и после вступления решения в силу надзорное ведомство проконтролирует, чтобы деньги перечислили.