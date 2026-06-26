В Коми мужчина ездил на BMW с поддельными правами: ему вынесли приговор

В Коми мужчина ездил с поддельными правами и получил почти два года колонии Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Ухте 33-летнего местного жителя признали виновным в повторном вождении без прав и приобретении поддельного удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Мужчину лишали прав. Кроме того, его судили за вождение без водительского удостоверения. Далее ухтинец купил в сети поддельное удостоверение на имя другого человека. 2 января горожанин сел за руль BMW X5 и поехал по улицам Ухты. В какой-то момент машину остановили полицейские. Водитель предъявил поддельные права. Через неделю его остановили вновь. На этот раз у мужчины изъяли поддельное удостоверение.

Было возбуждено уголовное дело. Фигурант признал свою вину.

«Он объяснил, что пользовался автомобилем для поездок по личным делам и на дачу из-за высоких цен на такси в выходные и праздничные дни», – говорится в сообщении.

Суд приговорил мужчину к 1 году 8 месяцам лишения свободы. Отбывать срок житель Коми будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, у осужденного конфисковали BMW. Ему на три года запретили садиться за руль.