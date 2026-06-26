В Коми аграриев просят не создавать ажиотаж вокруг лимитов на продажу бензина Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аграриев Коми призвали не создавать ажиотаж вокруг лимитов на продажу топлива. Соответствующее заявление сделала заместитель председателя республиканского правительства Лариса Максимова.

В июне водители пожаловались на ограничения при покупке бензина. Дело в том, что на некоторых АЗС продавали не больше 20 литров. Как пояснили власти, такая ситуация связана с тем, что на ряде НПЗ ведется ремонт.

Министр сельского хозяйства и торговли Коми Сергей Елдин рассказал, что в последнюю неделю на топливном рынке наблюдается ажиотаж. Однако чиновник заверил, что все АЗС обеспечены топливом. Однако произошел скачок цен.

Максимова сообщила, что Коми включена в первую группу по снабжению горюче-смазочными материалами от базового переработчика и поставщика топлива. Вице-премьер призвала не создавать ажиотаж.

«Поверьте, достаточность топлива сегодня в резервах присутствует», – заверила зампред правительства.