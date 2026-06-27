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НовостиОбщество27 июня 2026 6:01

Из украинского плена вернулись трое жителей Коми

Двое из них – сыктывкарцы
Источник:kp.ru
Из украинского плена вернулись трое жителей Коми

Из украинского плена вернулись трое жителей Коми

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С подконтрольной киевскому режиму территории вернулись трое жителей Коми. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в республике Вера Железцова.

В Минобороны рассказали, что из украинского плена вернули 160 российских военнослужащих. Столько же военнопленных передали Киеву. Сейчас российские бойцы находятся в Белоруссии. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи их доставят на родину.

Железцова рассказала, что трое бойцов – жители Коми. Омбудсмен уточнила, что двое из них – сыктывкарцы. Еще один военнослужащий до обмена числился без вести пропавшим.